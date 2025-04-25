快訊

問題不在關稅！是美國人「這習慣」太糟…川普亂砍後座力大「一戰二戰為此引爆」

「人民頭上三把刀」 誰把立法院長逼上凱道？

俄烏和談接近成功？ 川普呼籲：俄烏直接舉行高層會談 完成和平協議

台灣精銳第1季每股賺4.16元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣精銳（4583）昨（25）日公布第1季合併財報，合併營收8.11億元，季增10.8%、年增12.6%，為歷史同期次高，稅後淨利3.33億元，季增48%、年減9.5%，每股稅後純益4.16元。

台灣發展機器人產業，目前缺少領域主要以占手臂成本33%的減速機。

台灣精銳在精密行星減速機具領先地位，強調公司的競爭利基包括全球布局完整、高度垂直營運模式、自主設計研發，帶動業績進一步放大。

台灣精銳表示，公司已有微型行星減速機等產品的技術和客製化量產能力，可即刻掌握需求，及持續掌握人形機器人開發動態。

事實上，台灣精銳生產的精密行星減速機，已切入亞馬遜物流協作機器人供應鏈。

延伸閱讀

經濟隱憂恐取消建設計畫？亞馬遜、輝達搖頭：AI資料中心需求強勁

打到自己？ 馬斯克認了缺稀土：正向北京爭取出口許可

北京半馬賽冠軍機器人將量產 價格跟入門級轎車差不多

陸人形機器人市場 占全球一半

相關新聞

長興3月每股稅前盈餘0.22元

長興（1717）昨（25）日公告自結3月稅前盈餘2.63億元，較上月增加154.7%，較去年同期減少16.6%，每股稅前...

榮運看展望 審慎樂觀

榮運（2607）昨（25）日舉行法說，總經理林振芳分析，時間會慢慢去化關稅問題，對未來營運維持「審慎樂觀」的態度，密切注...

榮成、永豐餘爆挖角爭議

兩大工紙廠糾紛浮上檯面，榮成（1909）昨（25）日控訴旗下重要研發人員於2024年底轉職永豐餘工紙，涉嫌攜帶並使用營業...

台灣精銳第1季每股賺4.16元

台灣精銳（4583）昨（25）日公布第1季合併財報，合併營收8.11億元，季增10.8%、年增12.6%，為歷史同期次高...

東鋼第1季 EPS 1.5元 訂單暢旺

東鋼（2006）昨（25）日公布今年首季財報，單季稅後純益為10.93億元，年減0.4%，每股純益1.5元。展望營運前景...

一元金再見！中信金（2891）宣布配息2.3元 網嗨：若周一漲停殖利率也還有5.7％

中信金（2891）重磅宣布113年度將配發現金股利2.3元，以4月25日收盤價36.95元計算，現金殖利率高達6.2%，一舉衝上金控股領先群！消息一出，立刻引爆PTT股板熱議，鄉民嗨喊：「這不是我認識

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。