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長興3月每股稅前盈餘0.22元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

長興（1717）昨（25）日公告自結3月稅前盈餘2.63億元，較上月增加154.7%，較去年同期減少16.6%，每股稅前盈餘0.22元；累計前三月稅前盈餘5.44億元，年減23%，每股稅前盈餘0.46元。

農曆春節後客戶陸續復工，長興3月營收37.17億元，較上月增加23.1%，回到正常營收表現，與去年同期相當；累計今年前三月營收100.61億元，亦維持去年同期水準。

長興表示，合成樹脂、特用材料、電子材料三大事業部門銷量均保持穩定，在成本變動不大的情況下，3月營收規模較上月增加，毛利率也提升，營業利益2.4億元、稅前盈餘2.63億元，分別較上月增加226.7%、154.7%。惟產品組合的影響，3月單月以及累計前三月稅前盈餘不及去年同期。

長興近年持續布局海外市場，包括北美、印度、東南亞等，以台灣、中國大陸、馬來西亞三大生產基地靈活調度供貨，因應全球供應鏈轉移並追求營運規模成長。

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