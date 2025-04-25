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台灣精銳第1季每股純益4.16元 公司積極布局人形機器人

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

精密行星減速機大廠台灣精銳（4583）25日公布第1季合併財報，合併營收8.11億元，季增10.8%、年增12.6%，為歷史同期次高，稅後淨利3.33億元，季增48%、年減9.5%，每股稅後純益4.16元。

台灣發展機器人產業，目前缺少領域主要以占手臂成本33%的減速機。台灣精銳在精密行星減速機具領先地位，強調公司的競爭利基包括全球布局完整、高度垂直營運模式、自主設計研發，帶動業績進一步放大。

台灣精銳表示，公司已有微型行星減速機等產品的技術和客製化量產能力，可即刻掌握需求，及持續掌握人形機器人開發動態。事實上，台灣精銳生產的精密行星減速機，已切入亞馬遜物流協作機器人供應鏈。

台灣精銳近幾年積極布局人形機器人關鍵元件，強調公司透過全球行銷網絡，關注人形機器人開發動態，掌握大廠對活動關節模組設計趨勢，提出可能解決方案，並透過管道尋求國內外電機產業異業聯盟可能性，開發人形機器人機電整合關節模組。

在產品布局方面，台灣精銳早在2008年，就已開發生產微型行星減速機，可應用在人形機器人關節，未來人形機器人廠商若開出硬體技術規格標準，台灣精銳可即刻掌握技術需求，提出適用解決方案。

布局 機器人

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