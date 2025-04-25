一元金再見！中信金（2891）宣布配息2.3元 網嗨：若周一漲停殖利率也還有5.7％

中信金（2891）重磅宣布113年度將配發現金股利2.3元，以4月25日收盤價36.95元計算，現金殖利率高達6.2%，一舉衝上金控股領先群！消息一出，立刻引爆PTT股板熱議，鄉民嗨喊：「這不是我認識的一元金」。

中信金本次配發現金股利2.3元，為歷史次高水準，總計將發出現金達452億元，展現金控獲利實力。2024年EPS為3.64元，盈餘分配率維持在63.1%，已連續三年穩定發放，6月13日股東會將提案確認此案。中信金目前股東人數約60萬人。

除了普通股，中信金的乙種特別股將配息2.26元、丙種特別股為1.92元，同樣展現穩健的股東回饋力度。

鄉民反應超嗨：下一站漲停？「我爪我驕傲！衝啊」、「變2.3元金了，我們爪進化了」、「該叫他兩元金了吧，太猛」、「今年繳二代健保跑不掉了哈哈」、「一元金從此銷聲匿跡」、「星期一漲停40元，也還有5.7%」。

這次中信金慷慨發息，也讓市場預期未來可能成為高股息ETF的重要加碼標的，不過實際配息除權息日與發放日仍需待公司正式公告。若持有成本較低，預期將是2025年金控股中備受關注的收益明星。