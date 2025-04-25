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台產財報／首季投資收益縮水、本業穩健支撐 EPS 為0.94元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台產（2832）公告2025年第一季財報，稅後純益達新台幣3.4億元，較去年同期減少15%，每股稅後純益（EPS）為0.94元。儘管投資收益大幅縮水，所幸本業表現穩健，成為獲利支撐主力。

台產指出，首季投資收益為1.11億元，年減達47%，主要受到新台幣貶值幅度收斂至1.2%、以及台股首季表現回檔等因素影響。相較之下，去年首季新台幣貶值達4.2%，加上台股勁揚13%，台產當時投資收益高達2.09億元，顯示今年基期明顯提高，導致投資報酬呈現較大落差。

相較投資端遇冷，台產本業表現亮眼。首季保險業務獲利達3.13億元，較去年同期成長13%。其中，損失率由去年同期的44.3%降至今年的41.7%，顯示承保績效穩健，成為公司整體獲利的重要支柱。

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