長榮法說會／總經理吳光輝：關稅戰需求沒有消失 只是壓抑而已

長榮（2603）25日召開法說會，總經理吳光輝表示，第１季貨量運價都好，獲利有望優於預期；川普發動關稅戰之後，需求沒有消失，只是壓抑跟遞延而已；長榮海運的大陸船舶比重不多，對於整體營運沒有影響。

川普發動大規模的關稅戰，大陸出口到北美的貨量急速下滑，市場擔心海運市場概況，吳光輝分析，貨櫃運送的多半是民生需求品，短期內中、美的貨會消失，然而還有東南亞、南美、歐洲等市場需求依舊存在。

吳光輝認為，對於大陸到北美的貨急速減少，大陸北美海運只有成長率的問題，沒有衰退問題，需求不會不見，只是被壓抑而已。美國發動貿易戰的手段，應該是目的性，預測應不會持續太久，美中應該有智慧去妥善的處理這個問題，否則最後還是消費者買單。

吳光輝也坦言，因為有關稅戰的問題，今年能見度和往年相比較為混沌不清，尤其遠東到北美泛太平洋航線，長榮的客戶都是以剛性需求為主，只有成長率高低、沒有衰退的問題，應該只是出貨時間遞延的問題，沒有悲觀的理由、整體而言抱持「審慎樂觀」態度。

為應對關稅戰引發的市場波動，航運業目前採取空班、減班或撤線等措施，以適應需求變化。然而，這些調整牽動的不只是船期，還涉及船隊調動、港口泊位、內陸鐵路與卡車轉運，以及空櫃的調度，對整體供應鏈的穩定性構成挑戰。

長榮海運也同步加快航線優化、拓展區域市場、強化全球網絡，靈活配置艙位，同時提升轉運效率，來應對供應鏈變動與地緣政治風險，提升整體營運韌性。