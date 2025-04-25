榮剛財報／首季 EPS 0.63元 獲利3.57億元

榮剛材料（5009）董事會通過第1季財務報表，合併營收達30.36億元，稅後淨利3.57億元，首季每股稅後盈餘（EPS）0.63元。

榮剛指出，第1季合併營收為30.36億元，受農曆春節假期影響，1、2月海關作業天數減少，高毛利產品出口比重因而下滑，以及新建50噸爐生產線已經試車投產，試車階段的物料成本較高，對毛利率造成壓力，整體毛利率較去年同期略為下降，但試車狀況順利、生產效率逐步提升，且高毛利產品比重現已恢復正常，預期第2季毛利率有望穩健回升。

展望後市，隨著國際貿易緊張情勢升溫，美國延後三個月實施對等關稅措施，榮剛表示，特殊鋼仍依據232條款徵收25%稅率，未重複適用課徵32%對等關稅，隨關稅一體化政策取消豁免，競爭條件趨於一致，有助於遏止特定國家低價傾銷與原產地規避行為，對公司營運反而有正向助益。在航太產業方面，公司看好長期飛機需求具高度韌性，對未來營運維持審慎樂觀。同時，美國鋼鐵價格短期內亦可能呈現上漲趨勢，對此公司正積極擴大接單及加速出貨，穩健應對國際挑戰，持續強化營運動能與成長穩定性。