益航研擬處分大洋持股

益航（2601）昨（24）日宣布，該公司董事會決議代百分百持股的子公司First Steamship S.A.（FSA）及 Ahead Capital Limited（ACL）處分轉投資公司大洋-KY部分股權。

益航昨天召開重訊，益航協理林燕玲表示，旗下對大洋-KY的減持比重與出售的份額還在研擬，交易對象不排除海外投資人，但股權不會全部出售，會保留一定比重。益航將於今天恢復交易。

林燕玲指出，海運部門維持良好獲利，為改善集團整體營運績效，避免受百貨事業虧損影響，決定出售轉投資大洋-KY部分股權。

大洋百貨在大陸華南、華東與華北有14家店。林燕玲表示，大洋百貨在疫情後的營運表現不佳，至今未轉盈，加上政治經濟等因素考量，董事會決議調整經營策略，以改善公司體質。