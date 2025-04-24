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金萬林瞄準美國市場
基因檢測大廠金萬林（6645）昨（24）日宣布，美國洛杉磯子公司Gene on Link LLC全新實驗室喬遷並擴大營運，4月全面啟動在地分子檢測、分析與全基因定序服務，爭取美國商機。
金萬林表示，這座全新實驗室將作為台灣品牌檢測儀器及試劑示範實驗室，進行銷售及客戶服務支援。
金萬林實驗室在台灣與美國同步通過 CLIA（Clinical Laboratory Improvement Amendments） 及 CAP（College of American Pathologists）雙重認證，為全球少數具備跨國臨床檢測能力的企業之一。相關布局有助承接美國保險給付案件、開發LDT伴隨診斷檢測，並支援新藥開發與精準醫療合作。
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