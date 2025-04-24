聽新聞
0:00 / 0:00
77萬股東快看！凱基金每股股利配0.95元 現金殖利率5.4%
凱基金控（2883）24日董事會決議通過去年盈餘分派，每股配發0.95元股利，並且搭配股票股利每股0.1元，是睽違13年後再度恢復發放股票股利，現金股息則是每股0.85元。以今天收盤價15.5元估算，現金股息殖利率高達5.48%，領先多數金控，超過77萬股東可以開心領紀念品又賺股息。
凱基金控法說會公布2024年獲利創下歷史次高，全年稅後純益達到336億元，較上年度大幅增長77%，淨值增長約440億元，每股稅後純益（EPS）達1.97元。日前法說會上凱基金控總經理楊文鈞宣布股利政策今年將檢討調整，不排除在現金股息外有適度搭配股票股利的空間。這表示，過去13年來凱基金控只發現金股息、不發股票股利的模式今年大翻轉，至於股利配發率，則是維持在完全併入凱基人壽為子公司後，調降至四到五成的空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言