77萬股東快看！凱基金每股股利配0.95元 現金殖利率5.4%

凱基金控（2883）24日董事會決議通過去年盈餘分派，每股配發0.95元股利，並且搭配股票股利每股0.1元，是睽違13年後再度恢復發放股票股利，現金股息則是每股0.85元。以今天收盤價15.5元估算，現金股息殖利率高達5.48%，領先多數金控，超過77萬股東可以開心領紀念品又賺股息。

凱基金控法說會公布2024年獲利創下歷史次高，全年稅後純益達到336億元，較上年度大幅增長77%，淨值增長約440億元，每股稅後純益（EPS）達1.97元。日前法說會上凱基金控總經理楊文鈞宣布股利政策今年將檢討調整，不排除在現金股息外有適度搭配股票股利的空間。這表示，過去13年來凱基金控只發現金股息、不發股票股利的模式今年大翻轉，至於股利配發率，則是維持在完全併入凱基人壽為子公司後，調降至四到五成的空間。