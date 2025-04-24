益航宣布減持大洋-KY 股權 因百貨事業連年虧損

益航（2601）於24日於證交所召開重訊記者會，宣布董事會決議代子公司 First Steamship S.A.（FSA）及 Ahead Capital Limited（ACL）處分轉投資子公司大洋-KY（5907）部份股權，減持比例與出售的份額也還在研擬當中，交易對象不排除海內外投資人。

益航協理林燕玲表示，為提高集團營運績效，董事會決議進行經營策略調整，避免集團受百貨事業虧損影響，董事會決議出售轉投資子公司大洋-KY部分股權，改善集團整體營運績效。

林燕玲表示，益航董事會目前執行進度在初步階段，董事會決議聘請獨立專家出具價格合理性及對公司股東權益影響之意見書。

林燕玲說明，後續出售方式包含洽詢策略資人以及於公開市場出售。

益航將於明起恢復交易。