益航宣布減持大洋-KY 股權 因百貨事業連年虧損
益航（2601）於24日於證交所召開重訊記者會，宣布董事會決議代子公司 First Steamship S.A.（FSA）及 Ahead Capital Limited（ACL）處分轉投資子公司大洋-KY（5907）部份股權，減持比例與出售的份額也還在研擬當中，交易對象不排除海內外投資人。
益航協理林燕玲表示，為提高集團營運績效，董事會決議進行經營策略調整，避免集團受百貨事業虧損影響，董事會決議出售轉投資子公司大洋-KY部分股權，改善集團整體營運績效。
林燕玲表示，益航董事會目前執行進度在初步階段，董事會決議聘請獨立專家出具價格合理性及對公司股東權益影響之意見書。
林燕玲說明，後續出售方式包含洽詢策略資人以及於公開市場出售。
益航將於明起恢復交易。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言