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耀登法說會／第2季起營運回溫 全年展望正向

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

射頻元件暨天線廠耀登科技（3138）於24日下午召開法說會，針對2024年財務與營運表現與2025年展望進行說明。耀登指出，2024年營運表現趨緩，主要是代理設備業務受手機市場需求下降影響；隨著工控客戶庫存調整告一段落與NB客戶新產品導入，2025年第一季將為全年營運低點，第2季起營收可望逐季回升，全年營運展望仍維持正向成長。

針對近期市場關注的美國擬議關稅政策，耀登表示，目前公司營運尚未受到直接影響，訂單與供應鏈情形仍穩定。不過因應全球區域經濟的發展趨勢，公司也開始進行風險評估與情境模擬，持續提高營運韌性。耀登亦指出，目前公司在中國及東南亞已設有據點，也同步啟動設點投資美洲與歐洲評估以降低地緣風險。

在衛星通訊業務方面，耀登除持續與低軌衛星商進行驗證工作外，也同時與東南亞高軌衛星客戶展開因應衛星IOT應用需求的地面接收站開發，有機會於2025年下半年開始貢獻營收，後續視客戶需求可望逐步擴大產品供應。

耀登進一步指出，天線主力業務今年表現優於去年，消費型產品已導入多項新案，工業控制相關應用亦呈現小幅成長，帶動整體業務穩步向上。公司將持續深耕天線與通訊模組等核心技術，並配合應用場域拓展與研發量產節奏，穩健推進營運表現，持續鞏固市場對公司長期發展的信心。

東南亞 耀登

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