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客戶搶拉貨 八貫第1季營收獲利雙創新高

中央社／ 台北24日電

TPU（熱塑性聚氨酯）廠八貫今天公布第1季財報，由於客戶趁著美國對等關稅前搶拉貨，歸屬母公司淨利1.4億元，季增24.8%，年增13.2%，創歷史新高，單季每股純益1.79元。

八貫表示，第1季4大產品線依客戶需求加大及加速出貨下，季營收7.78億元，創單季新高，由規模經濟發揮，第1季毛利率29%、營益率21%，也都呈現年、季雙成長。

展望第2季，八貫表示，隨美國高額對等關稅暫緩90天，各類產品客戶都表達希望能配合在這段期間內加量、加速出貨，第2季營運表現可望明顯優於去年同期，並且有望超越去年第4季。比較大的變數是客戶臨時加量之後的原物料交期，以及目前國際運輸幾乎全滿、貨物船期的配合程度。

面對美國總統川普的關稅暴風橫掃，八貫積極與客戶連繫後，初步評估包括醫療、航太救生、軍工、戶外等4大產品線，僅戶外類產品可能受到影響較大。

八貫分析，醫療與航太救生等2大產品線為工業等級，客戶大多採計畫性生產，具剛性需求，且主要出貨地除了美國之外、還有墨西哥與印度，加上市場具供應能力者有限，預期受關稅影響出貨的可能性極低。

軍工產品方面，主要出貨地為歐洲，也不受美國關稅影響，戶外產品線，出貨至美國比重較高，可能受到影響較大。

美國 關稅

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