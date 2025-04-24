中鋼第1季稅前淨利11.1億元 年減24%
中鋼（2002）今年第1季合併營業收入831億7,022萬3千元，年減11%；合併營業利益13億7,177萬9千元，年增78%；合併稅前淨利11億1,822萬6千元，年減24%。
中鋼3月鋼品銷售量為642,854公噸；今年第1季累計鋼品銷售量為1,780,920公噸。
中鋼表示，美國總統川普宣布對等關稅政策，稅率遠高於市場預期，雖其後宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，但市場對於後市發展仍存疑慮。主計總處原預估台灣今年經濟成長率可達3.14%，但若美國對等關稅確實執行後，台灣仍維持原先的高稅率，初估台灣經濟成長率將降低約0.5~1.5%。不過，鋼鋁產品因已課徵25%關稅，豁免在這次對等關稅課稅範圍，雖下游仍因政策不確定性而持觀望態度，但緊張情緒相對其他產業緩和，美國及歐洲熱軋行情目前持續緩步走堅，而亞洲地區鋼廠則維持平高盤步調。
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