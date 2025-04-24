中鋼第1季稅前淨利11.1億元 年減24%

中鋼（2002）今年第1季合併營業收入831億7,022萬3千元，年減11%；合併營業利益13億7,177萬9千元，年增78%；合併稅前淨利11億1,822萬6千元，年減24%。

中鋼3月鋼品銷售量為642,854公噸；今年第1季累計鋼品銷售量為1,780,920公噸。