八貫財報／第1季營收獲利雙創歷史同期新高 EPS 1.79元

八貫（1342）24日公布2025年第1季財報，在四大產品線加速出貨帶動下，首季營收7.8億元，季增14.8%、年增27.1%，創單季歷史新高；受惠營收規模經濟效益，推升營業淨利1.6億元，季增38.2%、年增32.3%。

八貫表示，今年首季雖匯兌收益較去年同期減少，惟稅後淨利1.4億元，仍繳出季增24.8%、年增13.2%雙升表現，每股稅後純益（EPS）1.79元。

八貫因營收規模經濟效益，第1季平均毛利率29％、營益率21％，較上季與去年同期皆為成長，惟今年業外匯兌淨利為963萬元，與去年同期2,372萬元減少，使稅後淨利率為18％，雖較去年同期減少，惟較上季仍成長約2個百分點。

展望第2季，美國對等關稅政策撼動全球經濟，經與客戶密切連繫後，八貫已完成評估，醫療與航太救生兩大產品線為工業等級，客戶大多採計畫性生產並具剛性需求，且公司主要出貨地除了美國之外、還有墨西哥與印度，加上市場具供應能力者有限，預期受關稅影響出貨的可能性極低，而實際上客戶亦確實未有任何針對關稅議題的要求；軍工產品線部分因以歐洲為主要出貨地，也不受關稅影響。目前評估僅出貨至美國的戶外產品線會受到影響，依去年相關產品占營收整體比重來看，影響程度約為15%。

八貫表示，當下在出貨方面，不僅是戶外類，包括醫療及航太救生類客戶都表達，希望八貫能配合在90天對等關稅暫停實施期間內加量加速出貨的要求；在可能受影響產品的占比有限，且客戶期望加快出貨下，第2季營運表現將明顯優於去年同期，預期亦可較去年第4季要佳，公司仍努力以今年第1季營收做為衝刺目標，第2季營收主要影響因素會是客戶加量之後的原物料交期，以及目前國際運輸幾乎滿檔之下、貨物船期的配合程度。