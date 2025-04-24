浪凡股價創三年新高！基本面強勁 ETF納入助攻

台股在美中關稅政策升溫與國際政經波動影響下震盪加劇，進出口導向產業首當其衝。直播娛樂與雲端醫美事業等內需消費與服務型產業浪凡網路科技（6165）近期股價走勢強勁，23日收盤價達55.3元，為自2021年以來三年新高，累計近一年漲幅超過50%。法人指出，浪凡所處產業鏈與出口報價波動無直接關聯，未受關稅影響，加上消費端需求正火、平台成長持續擴大，使其成為近月少數穿越股災的內需成長型標的。

抗跌突圍 多元平台拓展穩固營收結構

浪凡能在近期大盤回檔中逆勢走高，關鍵在於其穩健且具成長性的基本面。公司主力平台「浪LIVE」近年持續擴大市占，2025年第一季直播營收年增超過10%，並同步拓展醫美與精品車等新業務線，打造多元營收結構，有效抵禦單一產業風險，提升整體獲利穩定性。法人指出，浪凡的營收結構已擺脫單一平台依賴，朝向平台化服務與品牌價值並重的方向推進，有利於提升評價空間與市場信心。

庫藏股策略啟動 資本彈性增添想像空間

浪凡於4月公告啟動庫藏股計畫，預計回購最多1,500張普通股，價格區間訂為30.2至65元。此舉不僅鞏固市場信心，也有助於強化股東權益與資本結構。法人認為，浪凡此舉亦象徵公司為未來可能進行的擴張、併購或新事業佈局保留資本彈性。

ETF納入指標地位 法人資金認列看好未來評價重估

更值得注意的是，浪凡已正式被納入「富邦臺灣中小型A級動能50指數」，並成為富邦00733 ETF的成分股之一。本次定期審核結果自2025年4月18日交易結束後生效。根據審核標準，該指數成分股須同時滿足獲利能力與市場流動性檢驗，包括近3個月月均成交量達10,000單位，或周轉率達6%以上，同時每年四度定期審核，嚴格篩選具成長潛力與資金認同的中小型企業。

股價突破三年壓力帶 浪凡成為「抗跌 × 成長」代表股

在基本面穩健、庫藏股回購與ETF納入等三大利多推動下，浪凡股價自三月中以來已上漲逾20%，明顯優於大盤表現。法人分析指出，現階段市場投資人對於「可攻可守」的個股需求增加，而浪凡正好具備「抗外部風險、具備成長性、經營團隊積極布局」等特質，自然成為資金青睞對象。

浪凡自2020年創下歷史高點後進入兩年盤整，如今已突破2021年以來的壓力區，股價創三年新高。法人認為，此一走勢反映市場對其未來營運與資本計畫的正面預期，未來若營運延續成長，並搭配策略性資本運作，有望啟動新一波中期上升週期。

董事長王冠中表示，股價表現反映的不只是資本市場信心，更來自經營團隊長期穩健推進平台與新事業的成果。他強調，浪凡將持續強化核心業務，視營運節奏啟動彈性資本策略，實現企業價值最大化，也回應市場對我們的期待與肯定。