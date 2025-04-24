新產財報／首季 EPS 降為2.25元 獲利年減近兩成
新產（2850）24日公布首季稅後純益為7.12億元，每股稅後純益為2.25元。新產表示，首季獲利較去年同期下滑，主要是年初嘉義發生地震，以至災害損失略為提高，至於新光三越中港店的火險和公共意外險等，對新產影響不大，但也已經在第一季提列損失。
新光三越中港店在2月發生氣爆意外，商業火險由4家產險公司共保，以新產佔70%最高，火險主要是承保百貨公司的自有資產 ，至於公共意外責任險則由新產獨家承保，主要保障第三人死傷、財損等。雖於目前商業火險部份仍待認定是否屬於賠償範圍，但基於財務保守原則，今年首季已經先行提列損失。
有關川普關稅戰對產險業的影響，新產認為，目前的影響並不明顯，產險業屬於低波動的產業，除非損失率升高，否則景氣面的影響不大。
據統計，新產首季稅後純益年減1.68億元，減幅近兩成，去年同期EPS為2.78元。
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