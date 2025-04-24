中鼎應收帳款風波4根跌停後漲停 公布3月每股虧0.2元

統包工程龍頭中鼎子公司應收帳款恐無法全數收回，中鼎透過私募案止血，股價從連4根跌停到爆量漲停劇烈波動，應證交所要求公布財務數據，3月預先認列應收帳款部分呆帳，導致每股虧損0.2元，未來若有還款，仍可回沖。

中鼎在美國子公司應收帳款新台幣194.04億元能否追回疑慮下，今天公布3月合併營收88.01億元，年減24.02%；3月歸屬母公司業主虧損1.64億元，每股虧損0.2元。

中鼎統計，去年第4季合併營收314.98億元，年增5.45%；去年第4季歸屬母公司業主淨利4.93億元，每股盈餘0.62元。

中鼎並公布去年第2季至今年第1季歸屬母公司業主淨利16.54億元，每股盈餘2.07元。搭配已公告去年獲利數據推算，今年第1季應該獲利，只是3月虧損。

面對子公司應收帳款無法收回疑慮，中鼎22日召開臨時董事會，通過以不超過9萬張為限發行私募普通股，並修正今年2月27日董事會決議的股利分派，原擬發放現金股利每股2元，調整變更為現金股利1元、股票股利1元，合計仍為每股2元股利。

中鼎子公司中鼎美國公司CTCIAmericas,Inc.（CTCIA）承攬BKRF工程，由於BKRF母公司GCEH依美國相關規定聲請重整，而CTCIA對BKRF應收帳款金額約196.04億元，外界質疑是否可全數收回，但中鼎強調將可逐年分批收回，也不會讓中鼎淨值瞬間趨近零。

中鼎今天上漲2.55元，以漲停價28.2元作收，終止連4天跌停，成交量爆出逾9萬張。