中鼎踩雷風暴、預作風控先認損 3月自結虧損1.64億元、每股淨虧0.2元

中鼎（9933）集團近一周因赴美投資BKRF工程案踩雷，股價暴跌，隨後在公司啟動私募、股利調整兩大案後，23日股價漲停28.2元作收；惟因中鼎股價暴漲暴跌，應證交所要求公告最新財務狀況。

中鼎表示，為投資BKRF工程案先預作管控，3月財報已先自發性先行提列損失，未來BKRF營運有金流還款，中鼎可望適時回沖款項，惟回沖金額由會計師評估、認定為準。

據中鼎公告最新3月自結數，3月營收達88.01億元、年減24.02%，稅前虧損0.64億元、年減116.67%，稅後虧損約1.64億元、年減201.87%，每股淨虧0.2元、年減200%。

累計中鼎首季自結營收為223億元、年減23.8%，稅前盈餘6.94億元，稅後純益1.76億元，每股純益0.22元；其中前兩月營收達134.99億元，稅前盈餘6.3億元，稅後純益0.12元，每股純益0.02元。

中鼎去年第4季營收達314.98億元、年減5.45%，稅前盈餘11.08億元、年增29.44%，稅後純益4.93億元、年減17.42%，每股純益0.62元、年減17.33%。

累計2024第2季至今年首季之自結數，近一年營收1,129.52億元，稅前淨利40.99億元，稅後純益16.54億元，每股純益2.07元。

統包工程績優生中鼎集團赴美投資BKRF工程案、業主GCEH聲請重整而踩雷；16日晚間因業主GCEH與其14家子公司一起向美國德州南區破產法院聲請破產重整（Chapter 11）。

不過GCEH旗下100%子公司Bakersfield Renewable Fuels, LLC（BKRF）之BKRF大型生質柴油煉製廠工程案，中鼎子公司CTCIA仍對BKRF有高達新台幣196.04億元的應收帳款未收回。

面臨帳款無法及時回收的風險，中鼎集團強調，首先、集團事先已與其他債權人事先協商完成，其次、集團與GCEH其他債權人在業主既存債務達成「分年清償」初步共識，最後、集團已依此共識，擬訂重整支持協議提交予法院審理中，最快第3季法院核定重整計劃。

另外，22日中鼎董事會決意啟動私募、股利調整兩大案，中鼎重申，「承攬本案時、集團有要求BKRF提供母公司擔保，故BKRF未付之工程款，會由GCEH負擔」，再來、GCEH重整對中鼎造成的影響雖具風險，但在債權已有擔保的情況下，尤其有擔保設定金額遠超過應收帳款近200億元，因此損失將在集團控制之中。

中鼎集團指出，該應收帳款196.04億元占中鼎合併總資產比重約15.7%；公司近幾年新簽訂單均超過1,000億元，在手工程案超過3,200億元，目前集團合併現金及約當現金約337.8 億元，足以支應營運所需。