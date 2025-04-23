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中鋼股東會紀念品 猜猜樂

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）今年股東會紀念品是什麼，該公司要百萬股東玩猜猜樂，中鋼預定今（24）日上午公布股東會紀念品，並提示多個特點，讓很多小股東玩興大起，抱持期待，希望來個小確幸。

股東會前紀念品為何中鋼仍三緘其口，不過中鋼今年也給了四個提示，包括日常生活用品、使用集團相關材料製作、室內外可用、很輕，有股東猜測，或許是體積不大可隨身攜帶的物品。

不過也有股東說，太平盛世的時候來點紀念品行銷，頗有錦上添花的效果，大家都開心；但去年營運不佳，今年仍有挑戰，多年來股東會還搞得像放榜或樂透開獎一樣，或許就直接公布了吧。

資深中鋼人指出，鋼鐵業經營環境持續惡化，中鋼轉投資的台塑越南河靜鋼廠去年虧損了約5億美元，達新台幣160億元上下，中鋼就要認列約二成30餘億元。河靜是台塑經營的，回到中鋼集團內部，同樣有很多營運要塞戰況吃緊，相信所有股東最在意的就是經營績效，股價漲不漲、股利分得多不多。

中鋼 台塑 股東會紀念品

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