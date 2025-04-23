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中鼎自救奏效 股價漲停

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

中鼎（9933）集團私募、股利調整兩大案奏效，昨（23）日股價漲停28.2元作收、終結連四跌；法人表示，中鼎股價連日重挫，昨收在漲停板，或有超跌情況加上公司調降現金股利、改增股票股利，吸引長期投資人進場。

中鼎昨股價開高走高，之後攻上漲停、終場以28.2元作收，顯示中鼎私募、股利調整兩大案奏效，似乎宣告中鼎在美投資工程案踩雷事件已暫時止血。不過，中鼎引進策略投資人是否能順利完成，後續仍值得觀察。

法人指出，雖然私募案是公司既定計劃，不過在公司股價因投資人過度恐慌而出現重挫之際，中鼎宣布引進長期策略投資人的募資計劃，有穩定投資人信心作用。

另外，法人表示，中鼎原定配發2元現金股利，22日董事會決議變更為1元現金、1元股票，合計配發2元股利，不僅跟投資人宣告、中鼎手中有更多資金支應未來營運變化，在股價超跌之際選擇配發股票股利，以長線來看，在股價偏低、投資價值浮現時，股東更可透過配股，參與公司成長。

中鼎表示，集團過往以多是發放現金股利、為公司的股利政策，這次改採分配現金股利1元、股票股利1元，除可保留部分現金進行未來投資，在股價過低時，擁有穩健經營公司的持股，股東持有成本更低，更能凸顯長期投資的獲利效益。

中鼎 股利

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