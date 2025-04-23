快訊

看護來台作證剴剴遭凌虐 他列9大酷刑 網友看到哭

周六上凱道 盧秀燕表態後「調不到遊覽車」

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇推動永續燃油轉型

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

配合交通部民航局推動永續航空燃油（SAF）政策，星宇航空（2646）昨（23）日正式導入具備ISCC CORSIA國際認證標準SAF，預估每噸SAF可減少2.67噸二氧化碳（CO2）排放，計劃自2027年起逐步提升SAF平均添加比例，推動永續燃油轉型。

星宇航空表示，同日SAF首航班 JX717 台北－河內順利飛航，該航班使用Jet A-1與NEAT SAF (純SAF) 混合燃油，SAF添加比例約為5%，成為首家於桃園國際機場以油栓系統完成地面加注作業的國籍航空公司。

永續航空燃油為一種低碳燃料，能減少飛行對大氣造成的碳排放負擔，星宇航空指出，未來公司引進的新世代機型除可有效減少25%燃油消耗與碳排放量外，全機隊亦具備SAF相容性，公司並計劃自2027年起逐步提升SAF平均添加比例，並視國內供應穩定度逐步提升使用比例。

星宇航空執行長翟健華表示，未來將秉持減碳永續的精神，持續與政府及產業協作，推動低碳飛航藍圖。除了推動永續燃油轉型外，在機上用品方面，導入以回收貝殼纖維製成的環保毛毯；餐飲部分，打造以台灣在地食材為主的機上餐點，減少包裝使用與食材運輸碳足跡。

此外，星宇航空也表示，地面營運也導入高效節能電動勤務車款，並加裝太陽能板供應車體電瓶，期望從空中到地面實踐減碳行動。

星宇航空 減碳 碳排放

延伸閱讀

影／星宇航空SAF航班首航 邁向2050淨零排碳目標

國籍航空首次添加SAF 航空業者：票價影響不大

星宇航空台中直飛神戶！ 今天起每日啟航日本關西地區

川普關稅風暴 星宇航空：客貨運雙面承壓業界觀望

相關新聞

中鋼股東會紀念品大家猜？資深員工與股東都不以為然了

中鋼（2002）今年股東會紀念品是什麼？要百萬股東大家猜？很多資深中鋼人以及股東都認為夠了，鋼鐵產業面臨嚴峻考驗，很多事...

第一金股利出爐「賺多發少為哪樁」？現金殖利率近4%

第一金（2892）公布2025年股利政策，每股配發0.95元現金，0.25元股票，總股利1.2元追齊近三年高點，惟盈餘分...

大同搶以色列能源基建大餅

大同（2371）積極拓展海外能源市場，董事長王光祥與總經理沈柏延昨（23）日接待以色列訪問團時指出，雙方聚焦電力設備供應...

佳龍3月 EPS 0.07元

貴金屬回收廠佳龍（9955）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求公告3月自結數，單月營收1.23億元，年...

中鴻6月外銷盤價看漲

中鴻（2014）昨（23）日開盤，5月內銷熱軋、冷軋、鍍鋅等鋼捲全面平盤；6月外銷價格依產品及地區別機動調漲，實際報價視...

中鼎自救奏效 股價漲停

中鼎（9933）集團私募、股利調整兩大案奏效，昨（23）日股價漲停28.2元作收、終結連四跌；法人表示，中鼎股價連日重挫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。