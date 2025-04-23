高力布局AI 泰國設新廠

高力（8996）公布2024年營業報告書，高力董事長吳誌雄表示，預期未來幾年公司四大主要產品營收均會顯著成長，此外，為布局AI市場與擴充產能，高力於泰國設立新生產基地，預計2027年投產。

吳誌雄表示，為解決生產基地飽和問題以及因應客戶需求，已經在泰國設立子公司，將作為高力第三生產基地，今年將積極進行蓋廠，並預計2027年度完成新廠建置並投產。

高力看好四大主要產品今年的發展，熱交換器事業方面，吳誌雄指出，為降低成本與攻入AI散熱領域，公司將積極開發不同的專屬熱交換器；燃料電池方面，公司將穩固與主要客戶的Bloom Energy合作，也將優化精實生產管理。

燃電事業方面，高力將增加更多的半自動化生產製程來提高產量，降低成本以提高獲利；氫能事業方面，未來繼續投入天然氣熱裂解產氫固碳設備開發等項目。

為了迎接AI產業未來的市場需求，吳誌雄表示，高力去年底分割的子公司高力熱能將專注在AI資料中心散熱產業，期望提高散熱產品市場的市占率。

對於美國川普總統的關稅政策，吳誌雄表示，目前受影響較大的是汽車產業及鋼鐵供應鏈，高力初步評估受影響有限，但後續國際會如何發展，需要密切注意，並適時調整因應，才能保有企業的競爭力。

展望2025年，吳誌雄表示，將積極爭取國外設備大廠及大型代理廠商，擴大經銷據點與銷售面，全力衝刺內外銷市場，提升市占率。