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大亞推新品 強攻無人機

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

大亞（1609）積極布局無人機市場，大亞指出，推出具備輕量、高導熱與續航優勢的TD-CCAW超導熱銅包鋁線，該產品已取得發明專利，能顯著提升無人機馬達效率，擴展高階應用場域。

大亞昨（23）日參加「2025 Taipei AMPA台北國際汽機車零配件展暨台北國際車用電子展」，大亞指出，集團整合集團旗下漆包線事業群、電力通信事業群、大恒電線電纜及協同能源聯合參展，完整展示從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理的全方位能源鏈技術與產品，展現驅動產業升級的創新實力。

無人機方面，大亞指出，面對快速成長的無人機產業，攜手專業馬達製造商共同導入量產製程，採用TD-CCAW超導熱銅包鋁線與自黏線技術，共同推動本土無人機供應鏈發展。

漆包線方面，大亞指出，深耕漆包線技術多年，市佔率穩居國內第一，並積極拓展新能源載具馬達市場需求，大亞漆線群持續優化LDW 平角低介電漆包線及IFDW抗突波漆包線，以符合客戶產品應用需求。

大亞指出，漆包線技術深受國際電動車馬達製造商信賴，合作逾30年，聯手開發Hair-Pin平角線等專利技術，並已成功導入量產應用。

除了車用領域，公司亦跨足航太產業，旗下產品已應用於張量科技衛星的球型馬達與姿態控制系統，展現台灣製造的高階創新能力。

車內配線方面，大亞指出，大恒電線電纜推出通過TUV ISO 19642-5（單層）與ISO 19642-9（雙層）國際標準認證的電纜產品，並通過車測中心ISO 6722-1：2011抗火焰傳播試驗，為電動車系統安全與耐用性提供堅實保障。

展望未來，大亞指出，將持續積極朝向低碳製造與循環經濟典範邁進，展現企業對ESG的具體承諾，另，本業電線電纜方面則受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔。

至於綠能布局上，積極開發中大型企業廠房屋頂與地面型電廠，目標將超過500MW規模。

無人機 電動車 電纜

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