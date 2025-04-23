快訊

看護來台作證剴剴遭凌虐 他列9大酷刑 網友看到哭

周六上凱道 盧秀燕表態後「調不到遊覽車」

聽新聞
0:00 / 0:00

大同搶以色列能源基建大餅

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

大同（2371）積極拓展海外能源市場，董事長王光祥與總經理沈柏延昨（23）日接待以色列訪問團時指出，雙方聚焦電力設備供應與能源轉型服務合作，大同希望以電力系統的專業技術與中東既有布局，搶進以色列能源基礎建設及未來潛在的區域重建商機。

昨天拜會大同的是以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）率領的訪問團。以色列近年加速能源轉型，目標2030年再生能源發電占比達40%，並計畫每年增加400MW（百萬瓦）太陽能發電。大同指出，以色列在強化電網韌性、發展太陽能、儲能及智慧電網等需求，與大同的電力事業核心能力高度契合。

王光祥表示，兩國都面臨電力輸送挑戰與發展自主能源的需求，大同有能力提供高效能的電力設備與能源管理系統解決方案。

大同是目前唯一在中東地區有大型電力設備生產能力的台廠。

以色列 大同 太陽能發電

延伸閱讀

與以色列總理通話 川普：所有議題都站同立場

接見以色列國會議員訪團 蕭美琴：結合民間強化國安

加薩再提停火方案 盼以人質換5年停火

27位法國議員出訪前 遭以色列取消簽證

相關新聞

中鋼股東會紀念品大家猜？資深員工與股東都不以為然了

中鋼（2002）今年股東會紀念品是什麼？要百萬股東大家猜？很多資深中鋼人以及股東都認為夠了，鋼鐵產業面臨嚴峻考驗，很多事...

第一金股利出爐「賺多發少為哪樁」？現金殖利率近4%

第一金（2892）公布2025年股利政策，每股配發0.95元現金，0.25元股票，總股利1.2元追齊近三年高點，惟盈餘分...

大同搶以色列能源基建大餅

大同（2371）積極拓展海外能源市場，董事長王光祥與總經理沈柏延昨（23）日接待以色列訪問團時指出，雙方聚焦電力設備供應...

佳龍3月 EPS 0.07元

貴金屬回收廠佳龍（9955）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求公告3月自結數，單月營收1.23億元，年...

中鴻6月外銷盤價看漲

中鴻（2014）昨（23）日開盤，5月內銷熱軋、冷軋、鍍鋅等鋼捲全面平盤；6月外銷價格依產品及地區別機動調漲，實際報價視...

中鼎自救奏效 股價漲停

中鼎（9933）集團私募、股利調整兩大案奏效，昨（23）日股價漲停28.2元作收、終結連四跌；法人表示，中鼎股價連日重挫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。