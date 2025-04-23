大同搶以色列能源基建大餅

大同（2371）積極拓展海外能源市場，董事長王光祥與總經理沈柏延昨（23）日接待以色列訪問團時指出，雙方聚焦電力設備供應與能源轉型服務合作，大同希望以電力系統的專業技術與中東既有布局，搶進以色列能源基礎建設及未來潛在的區域重建商機。

昨天拜會大同的是以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）率領的訪問團。以色列近年加速能源轉型，目標2030年再生能源發電占比達40%，並計畫每年增加400MW（百萬瓦）太陽能發電。大同指出，以色列在強化電網韌性、發展太陽能、儲能及智慧電網等需求，與大同的電力事業核心能力高度契合。

王光祥表示，兩國都面臨電力輸送挑戰與發展自主能源的需求，大同有能力提供高效能的電力設備與能源管理系統解決方案。

大同是目前唯一在中東地區有大型電力設備生產能力的台廠。