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第一金股利出爐「賺多發少為哪樁」？現金殖利率近4%

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
第一金（2892）公布2025年股利政策，每股配發0.95元現金，0.25元股票，總股利1.2元追齊近三年高點，惟盈餘分配率僅66.3%連兩年跌破七成，更下探16年來最低。圖/本報資料照片
第一金（2892）公布2025年股利政策，每股配發0.95元現金，0.25元股票，總股利1.2元追齊近三年高點，惟盈餘分配率僅66.3%連兩年跌破七成，更下探16年來最低。圖/本報資料照片

第一金（2892）公布2025年股利政策，每股配發0.95元現金，0.25元股票，總股利1.2元追齊近三年高點，惟盈餘分配率僅66.3%連兩年跌破七成，更下探16年來最低。以第一金23日收盤價24.85元，現金殖利率約3.8%。

第一金2024年全年稅後純益253.6億元，每股稅後純益1.81元，兩大獲利指標同寫史上新高，為何盈餘分配率卻跌破七成？

第一金控主管說，有兩大主因，一、子銀行三項資本比率需在2025年底符合D-SIBs（系統性重要銀行）要求，需保留更多資本，二、今年市況詭譎，金融資產評價恐現損失，也得多留一點資本在帳上。

據數據顯示，今年第一銀行盈餘上繳母金控僅45億元，上繳率僅19%跌破兩成，但2025年底三項資本比率將全數達標，包括普通股、第一類資本和資本適足率將會達到11%、12.5%及14.5%的D-SIBs要求。

今年美國川普關稅新政讓金融市場劇烈動盪，投資部位可能會出現評價損失，加上第一金還得再對第一金人壽增資，這些變數都需更強資本來因應。

第一金一手顧資本，另一手還得兼顧股價。該主管也坦言，每股配發0.95元現金是近三年高點，主因是盼可維持現金殖利率近4%水準，穩定股價。

第一金董事會通過2025年股利分派案，每股配發0.95元現金，0.25元股票，與去年0.85元現金、0.3元股票相較，略拉高現金、降低股票，降低股票是避免股本膨脹稀釋每股獲利。

第一金配發現金總額是133.27億元，因子銀行上繳盈餘較少，第一金將採短期融資因應，預估等明年子銀行資本達標後，多賺一點就可以還錢。

第一金控 股票

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