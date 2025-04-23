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中鋼股東會紀念品大家猜？資深員工與股東都不以為然了

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼預定24日上午公布股東會紀念品，並提示多個特點，讓很多小股東玩興大起，抱持期待，希望來個小確幸。本報資料照片
中鋼預定24日上午公布股東會紀念品，並提示多個特點，讓很多小股東玩興大起，抱持期待，希望來個小確幸。本報資料照片

中鋼（2002）今年股東會紀念品是什麼？要百萬股東大家猜？很多資深中鋼人以及股東都認為夠了，鋼鐵產業面臨嚴峻考驗，很多事都要花費心力，股東會紀念品有什麼好故作神秘的？建議中鋼以後股東會紀念品從選品就公開，不要再玩猜猜看的遊戲了。

中鋼預定24日上午公布股東會紀念品，並提示多個特點，讓很多小股東玩興大起，抱持期待，希望來個小確幸。

但資深員工兼股東說，太平盛世的時候來點紀念品行銷，頗有錦上添花的效果，大家都開心；但連續多年操作下來，是否過頭了，如今還搞得像放榜或樂透開獎一樣，真的有必要嗎？

資深中鋼人指出，鋼鐵業經營環境持續惡化，中鋼轉投資的台塑（1301）越南河靜鋼廠去年虧損了約5億美元，達新台幣160億元上下，中鋼就要認列約二成30餘億元。河靜是台塑經營的，回到中鋼集團內部，同樣有很多營運要塞戰況吃緊，相信所有股東最在意的就是經營績效，股價漲不漲、股利分得多不多。

畢竟，股東真正需要的是振衰起敝的策略與轉型計畫，而非一把印著公司Logo的雨傘或螺絲起子，雨傘再如何受歡迎，也無法遮擋經營的風雨，就不要再操作股東會紀念品了。

中鋼 股東會紀念品

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