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佳龍自結3月稅後純益年增177% 每股賺0.07元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

貴金屬回收廠佳龍（9955）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，23日應主管機關要求公告3月自結數，單月營收達1.23億元，年增85.71%；稅前盈餘800萬元，較去年同期由虧轉盈，年增177.21%；稅後純益同樣為800萬元，年增177.21%，每股純益0.07元。

佳龍表示，公司正積極轉型，目標今年將電子廢棄物處理等非貴金屬營收占比，自過往個位數提升至15%~20%，藉此優化毛利結構。同時，新材料「佳龍新環保材料（CLGM）」已完成產線建置，今年將進入產品認證與應用開發，看好其在綠建材等多領域潛力，預期自2026年起逐步貢獻營收，成為長期成長新動能。

佳龍核心業務為貴金屬回收精煉與銷售，近年亦積極拓展電子廢棄物處理、半導體零件清洗及太陽能發電等多元領域。近期受惠金價題材帶動，佳龍股價連飆兩根漲停板，但在國際金價23日回檔修正下，股價同步走弱，終場下跌3.62%，收在33.25元。

太陽能發電 營收

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