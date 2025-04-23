中鼎私募、股利調整兩大案奏效 股價漲停鎖28.2元終結連四跌

中鼎（9933）集團董事會啟動私募、股利調整兩大案奏效，23日股價止血、終結連四根跌停，開盤開高走高、之後鎖住漲停28.2元至今，顯見中鼎股利調整、募資案對投資人的信心激勵作用。頗有為近期赴美投資踩雷止血的意味。

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團，22日董事會決議原定配發2元現金股利，變更為1元現金、1元股票，依舊配發2元股利。另外，董事會同步通過辦理私募案，以不超過9萬張、9,000萬股為限，引進策略性投資人。

中鼎因美國近200億元應收帳款回收時間不確定，讓中鼎集團股價17日至22日、共四個交易日連吃四根跌停板。

惟22日董事會啟動私募、預計可募集約20億元資金，以及股利改採1元現金加1元股票，尤其公司連四日股價重挫，呈現超跌情況，投資價值浮現，23日湧出逾9萬張交易量，股價漲停鎖在28.2元。