大逆轉！中鼎兩招拆彈 跌停打開奔漲停

中鼎（9933）在美踩雷連吞4根跌停後，22日董事會決議啟動私募、現金股利調整兩大案自救，加上台股早盤強彈逾600點助拳，中鼎一開盤即打開跌停、以25.1元開出，並快速翻紅急拉觸及漲停28.2元，開盤不到30分鐘，成交量已暴衝至近6萬張。

中鼎集團董事會決議啟動私募、現金股利調整兩大案。中鼎集團表示，現金股利調降確實為了讓手中有更多資金、因應未來營運變化；私募則是既定計劃，目的在於充實營運資金、強化財務結構、轉投資需求。

中鼎表示，現金股利由原本每股2元調降為1元現金、搭配1元股票股利，目的是保留更多現金以因應未來營運變化及資金需求；私募案則為既定計劃，將發行上限9,000萬股，藉此充實營運資金、強化財務結構並滿足轉投資需求。中鼎強調，私募案仍需股東會通過，策略性投資人尚未確定，確定後將對外公告。

中鼎旗下子公司CTCIA在美國踩雷，196億帳款恐難收回。中鼎日前公告，已與GCEH其他主要債權人以事先協商的方式，就GCEH既存所有債務於重整方案達成分年清償的初步共識，力求CTCIA債權得獲保全，GCEH亦依此共識擬訂重整支持協議（Restructuring Support Agreement）提交法院。

中鼎表示，這筆196.04億元應收帳款未收回，今年恐先提列備抵呆帳，有機會明後年起、逐步分年回收清償款項，確保自身債權；中鼎強調，基於保守原則，今年預期將提列部份備抵呆帳，不會以一次性的全數提列減損，因此不會有淨值瞬間趨近零的事情發生。

另外，中鼎指出，GCEH重整對中鼎造成的影響雖具風險，但在債權已有擔保的情況下，尤其有擔保設定金額遠超過應收帳款近200億元，因此損失可望受控。