正當全球掀起川普關稅衝擊之際，巨鎧精密Coplus（2254）宣布，已取得美國汽車生活風格品牌Hoonigan逾300萬美元（約新台幣9,700萬元）訂單，並自4月起開始出貨。

業內指出，未來關稅若去除中國最大低價競爭的對手，巨鎧將成為市場獨角獸，意外成為川普關稅受惠者。

巨鎧聚焦高階改裝市場，以車燈應用起家，並外銷美洲地區為主，後來致力於汽車改裝部品的設計研究，發展汽車車燈改LED設計，取得全球多項專利登記，以嶄新品牌布局全球，並成立四家子公司，分別致力於商用車車燈、電子式後視鏡、鋁合金輪圈與水箱護罩的開發。

Hoonigan（原名Wheel Pros，2023年更名為 Hoonigan）是一家美國汽車生活風格品牌，以創新的汽車文化內容、賽車活動和售後市場產品而聞名，目前是全美最大鋁圈供應商，約占六成左右。此次訂單，係在其經歷組織變動，調整內容策略後，針對皮卡車式sports cars市場的首次大單。

Hoonigan作為美國汽車改裝市場的領導者之一，與巨鎧雙方多年的合作關係逐漸恢復，巨鎧在第一季末獲得來自 Hoonigan集團超過300萬美元的大訂單，持續自4月起出貨，逐步認列營收。