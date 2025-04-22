存股標的…中鼎連吃四根跌停

中鼎集團這次因美國工程案意外踩雷，引起風暴；中鼎（9933）多年來被視為「存股」標的，該公司多承接動輒百億級的大工程案，業界認為，中鼎此次踩雷頗令人意外，是否能順利挺過風暴，重新擦亮招牌，備受矚目。

作為國際級統包工程資優生的中鼎工程，不僅焚化爐工程實力優越，再生水工程更做得出色、獲護國神山台積電欽點，拿下南科再生水廠，更與台積電赴美共同完成亞利桑那廠。

在美國近200億元應收帳款回收時間不確定，讓中鼎股價連四個交易日吃四根跌停板；不過觀察營運業務，不難看出集團工程實力堅強，工程足跡包括美國、中東、中國大陸、印度、東南亞等，目前以台灣營收比重最大、達53%，印度、大陸比重各達15%、10%，中東、美國各占10%、9%，東南亞為3%。

以業務來看，煉油石化占比達36%、其次為高科技業28%和電力工程業務19%，其他包括能源循環、水資源和環境工程等，都是中鼎工程的拿手項目。

著名工程實績包括台積電亞利桑那州半導體廠房興建工程、台積電南科再生水廠，以及捷運萬大線一、二期機電工程，中油大林廠新建儲槽及灌裝場統包工程案、卡達RLPP乙烯裂解統包工程案、台電興達複循環電廠等，工程實力傲人。

中鼎集團表示，近幾年新簽訂單均超過1,000億元，在手工程案超過3,200億元，目前集團合併現金及約當現金約337.8億元，中長期營運無虞。