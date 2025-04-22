虎山搶汽機車零件大餅
虎山實業（7736）昨（22）日指出，台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）是享譽國際B2B汽機車零配件專業展，瞄準市場商機，今年將展出全新的產品，有望吸引國內外採購商青睞，進一步為虎山帶來新訂單。
台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）為全球第四大，亞洲第二大汽車零配件產業盛事，匯聚全球汽車配件產業專家與廠商，虎山實業期盼透過此次展出，拓展更多合作契機。
虎山3月營收1.48億元，年增率達49%；累計第1季營收4.23億元，年增率47%，未來如果順利接獲訂單，將成為推升未來虎山營收、獲利成長新動能。
虎山為全球最大的汽車門把AM供應商，於此次展會中，展示最新研發成果與多樣化產品線，展現虎山實業專注於智慧製造、品質管理與永續發展堅持與實力。
法人分析，汽車零組件AM產品為另類民生必需品，汽車維修需求不管景氣好壞依舊存在，長期的布局開模，產品很難火速找到替代方案，這些廠商有望在這波關稅戰中損傷較小，必需品也成為長期勝出重要關鍵。
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