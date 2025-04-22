快訊

直擊！麥當勞「厚鬆餅堡」開賣　早上6點就見排隊人龍

陳水扁諫言遭網暴 游盈隆曝3大殘酷原因：刺中青鳥玻璃心

美股收盤／道瓊漲1,016點 四大指數勁揚逾2% 川普說無意開除鮑爾

虎山搶汽機車零件大餅

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

虎山實業（7736）昨（22）日指出，台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）是享譽國際B2B汽機車零配件專業展，瞄準市場商機，今年將展出全新的產品，有望吸引國內外採購商青睞，進一步為虎山帶來新訂單。

台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）為全球第四大，亞洲第二大汽車零配件產業盛事，匯聚全球汽車配件產業專家與廠商，虎山實業期盼透過此次展出，拓展更多合作契機。

虎山3月營收1.48億元，年增率達49%；累計第1季營收4.23億元，年增率47%，未來如果順利接獲訂單，將成為推升未來虎山營收、獲利成長新動能。

虎山為全球最大的汽車門把AM供應商，於此次展會中，展示最新研發成果與多樣化產品線，展現虎山實業專注於智慧製造、品質管理與永續發展堅持與實力。

法人分析，汽車零組件AM產品為另類民生必需品，汽車維修需求不管景氣好壞依舊存在，長期的布局開模，產品很難火速找到替代方案，這些廠商有望在這波關稅戰中損傷較小，必需品也成為長期勝出重要關鍵。

布局 營收

延伸閱讀

台南虎山帶孩子為地球找解方 入選永續教育行動

大陸因關稅戰拒收的波音飛機 馬航、印度航空搶著要

川普掀起關稅戰 專家憂美邊緣化 中國反成贏家

得獎後更努力！姐夫AKIRA領軍放浪家族台北接力會粉絲

相關新聞

巨鎧獲美鋁圈廠訂單

正當全球掀起川普關稅衝擊之際，巨鎧精密Coplus（2254）宣布，已取得美國汽車生活風格品牌Hoonigan逾300萬...

存股標的…中鼎連吃四根跌停

中鼎集團這次因美國工程案意外踩雷，引起風暴；中鼎多年來被視為「存股」標的，該公司多承接動輒百億級的大工程案，業界認為，中...

泓德2025年拚績增三成

太陽能系統整合商泓德能源（6873）昨（22）日舉辦台灣國際智慧移動展展前記者會，董事長謝源一指出，受惠海內外都有光電或...

大飲派現金股利0.35元

大飲借款還清，九年來首見配息。蘋菓西打製造商大飲（1213）昨（22）日公告將發放每股0.35元現金股利，中間有八年零配...

興富發擬配發股利2.5元

興富發（2542）昨（22）日公告，董事會決議擬配發每股現金股利2元，股票股利0.5元，配息率逾六成，以昨日收盤價39....

虎山搶汽機車零件大餅

虎山實業（7736）昨（22）日指出，台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）是享譽國際B2B汽機車零配件專業展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。