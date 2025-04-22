中鋼發債58億元 充實營運

中鋼（2002）昨（22）日公告，將發行國內無擔保普通公司債，發行總額58億元，每張面額100萬元，依票面金額十足發行，發行期間五年，固定年利率2.06%，主要做為償還債務及充實營運資金使用。

面對全球遭逢美國關稅風暴，部分下游用戶轉向保守觀望，中鋼認為，雖然時局顯得動盪，但路還是要造，橋要繼續鋪，各國公共建設不會荒蕪，該蓋的房子仍會蓋，當下就是以剛性需求為主軸，穩定正向前行。

中鋼專家指出，目前各類鋼材中，鋼板、電磁鋼片等都有利基，充分理解下游用戶遇到的問題，上下游共同解決，下游好了、上游自然變好。

法人分析表示，美國川普風暴襲擊，鋼鐵產業在內所有行業都飽受驚嚇，擁有權力的政治狂人打亂全球經濟與貿易秩序，目前最需要穩定的力量，但短期看不到，各鋼廠觀望保守完全符合現況。

中鋼5月盤接單截止，原本透露會增量的下游用戶臨陣縮手，主因在於美國川普政府關稅不確定因素影響，尤其對單軋廠、API油管業等外銷導向鋼材，都面臨終端客戶美元報價調降的要求，匯率起伏增加變數，下游對中鋼下單更加保守謹慎。

中鋼5月盤持平搭配多元措施輔助，接單勉強在預測值內，熱、冷軋專案陸續對客戶報價，期待爭取更多訂單。