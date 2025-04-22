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長榮航強攻美國線商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮航空將於10月3日開闢達拉斯直飛航線，大搶北美商務暨中轉需求。長榮航／提供
長榮航空將於10月3日開闢達拉斯直飛航線，大搶北美商務暨中轉需求。長榮航／提供

長榮航擴大布局北美，迎中轉紅利。長榮航（2618）大搶美國線商務暨中轉市場，昨（22）日宣布10月3日起直飛美國達拉斯，未來每周將達90班直飛北美九大航點，具備里程碑意義，擴大迎接美中貿易戰衍生的客貨運紅利。

業內人士指出，台灣航空業受惠於國內優越的「中轉」地理位子，再加上東南亞的航空業者供應量不足，國內的華航、長榮航飛北美的旅客當中，透過台灣中轉到北美的轉機客已達美國航班六成以上。

此外，美中關係緊張，大陸的航班布局速度會放緩，這樣的需求又不斷增加當中，正是國內的華航、長榮航及星宇都全面搶進北美市場最佳時機。

長榮航空孫嘉明總經理表示，長榮航空自1998年開始經營達拉斯貨運航線，今年開闢達拉斯客運航線，主因是隨著近年多家企業進駐，並伴隨強勁的經濟及人口增長，讓達拉斯躍升為美國德州的經濟與商業重心之一。孫嘉明說，此次開闢達拉斯客運直飛航線，讓我們成為亞洲唯一營運德州雙航點的航空公司，更可利用其客運旅運量為全球第三大的機場優勢，轉機前往美國以及中南美洲各大城市，創造更多便利性。

長榮航空達拉斯航線為清晨抵達桃園機場，旅客將可搭配長榮航空東北亞、東南亞的綿密航網，轉機至亞洲各大城市，有利吸引商務客及觀光客來台轉機的客源。

達拉斯是美國第四大都會區，擁有眾多跨國企業和商業機構，人口超過830萬人，也是超過20家財富500強公司總部的所在地，涵蓋了能源、醫療、科技、航空和金融等多個產業，顯示出該地區商業活動的多元化與活力。

達拉斯除了吸引旅客前來觀光旅遊，此外達拉斯更吸引多家台灣知名企業進駐，在當地進行業務拓展，項目涵蓋製造、科技、汽車等，也促進了台美之間的商業交流與合作。

美國 航線 長榮航空

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