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興富發擬配發股利2.5元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

興富發（2542）昨（22）日公告，董事會決議擬配發每股現金股利2元，股票股利0.5元，配息率逾六成，以昨日收盤價39.1元計算，現金殖利率約5.11%，為近三年最佳股利發放額度。

興富發2024年稅後純益62.87億元，年增157.9%，每股純益（EPS）3.13元，去年完工個案為四案，包括「站前新鋭」、「文心愛鋭」、「興富發博愛」、「愛情河左岸」等，合計完工量295億元。

興富發今年進入完工入帳期，興富發指出，今年完工量約達920億元，且多數個案已售九成以上，目前已售623億元，2026年也將有800億元以上的新屋完工量，2027年則來到最高峰的1,131億元。

興富發指出，現階段住宅都會照進度持續推案，不過去年9月央行打房後，房市氛圍轉變，加上土地價格居高不下，而集團目前庫存土地量已達千億元，動能無虞，暫時購置素地，僅會考慮都更、危老、合建等開發案，今年也拿下南港2,700坪都更案，該案預計投入金額約93.55億元。

另外，為了因應住宅市場走冷，興富發近來積極轉攻商辦市場，今年預計推出台中、高雄等三案，合計總銷近800億元。興富發指出，看好年輕人創業風潮興起，增加小型辦公室的需求，集團積極規劃商用不動產，未來會持續加碼布局30到50坪的微型商辦。

至於近期川普關稅政策是否衝擊房市，興富發認為，房地產屬於落後指標，是不是會實質衝擊仍有待觀察，不過整體而言，現階段房市確實受到股市動盪，不少民眾沒心情看房，來客數較過去房市熱絡時，量減不少，房價方面，由於買氣降溫，預期今年會有議價空間，市場價格會有所調整。

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