「蘋菓西打」母公司大飲 睽違九年配發0.35元現金股利
「蘋菓西打」母公司大飲（1213）22日公告將發放每股0.35元現金股利，為九年以來首度配發股利；上一次盈餘分配年度為2015年。
大飲2024年營收達1.9億元，稅後純益4.9億元，每股稅後純益（EPS）為8.71元，公司已連續八年未配發股利。大飲今日董事會通過將配發現金股利每股0.35元，配息率約為4%，若以22日收盤價12.4元概算，現金殖利率為2.8%。
大飲自2018年以來連年虧損，再加上食安問題導致虧損加大，在2019年更被列為全額交割股。大飲日前於法說會表示，公司自去年7月公告處分高雄土地和建物後，處分利益為5.91億元，去年11月下旬土地價款完成收取後，金融機構借款已全數清償。
大飲日前也指出，公司目前已無其他負債並有充足資金投入公司營運，於2024年第4季已轉虧為盈，待產能恢復後，將有充足商品量供應全通路，看好市場和營收有望恢復正常。
大飲日前也表示，蘋菓西打將重磅回歸，包括600ml寶特瓶裝、330ml鋁罐裝，並於各大開放性通路恢復上架銷售。展望2025年，大飲表示，將依據國內外市場通路趨勢布局，以期提高銷售動能。
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