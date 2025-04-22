快訊

9度性侵國小男童生子！女老師不滿被判刑17年半 上訴高院今開庭

王大陸吼出來！大人物軍中表演「滿滿的大平台」奪冠軍

國防院醜聞！李文忠性騷成立、韓岡明施壓被害女員工 各記2大過撤職

興富發2024年配息2元、配股0.5元 現金殖利率逾5％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

興富發（2542）22日公告，董事會決議，擬配發每股現金股利2元，股票股利0.5元，以今日收盤價39.1元計算，現金殖利率約5.11％。

興富發2024年稅後純益62.87億元，年增157.9％，每股稅後純益（EPS）3.13元，去年完工個案為4案，包括「站前新鋭」、「文心愛鋭」、「興富發博愛」、「愛情河左岸」等，合計完工量295億元。

興富發今年進入完工入帳期，興富發指出，今年完工量約達920億元，且多數個案已售九成以上，目前已售623億元，2026年也將有800億元以上的新屋完工量，2027年則來到最高峰的1,131億元。

展望未來，興富發指出，住宅都會照進度持續推案，不過去年9月央行打房後，房市氛圍轉變，加上土地價格居高不下，而集團目前庫存土地量已達千億元，動能無虞，暫時購置素地，僅會考慮都更、危老、合建等開發案。

至於近期川普關稅政策是否衝擊房市，興富發認為，房地產屬於落後指標，是不是會實質衝擊仍有待觀察。

房市 興富發

延伸閱讀

麻疹群聚增2例 越南旅遊回國後傳給同事 接觸者破百人

受川普關稅政策影響...中國復古掌機製造商暫停出貨至美國

軍公教加薪3%何時入帳？ 卓榮泰：5月開始發放

愛山林配息1元 股票股利4元

相關新聞

愛山林配息1元 股票股利4元

愛山林昨（21）日公告，董事會決議，擬配發盈餘分配每股0.4元、資本公積發放每股0.6元，盈餘轉增資配發每股3.0000...

來億評等 優於大盤

川普關稅政策導致製鞋業充滿不確定性，外資里昂表示，國際品牌Adidas和Hoka訂單依然強勁，來億-KY（6890）目前...

東元發展新能源車 報捷

機電大廠東元（1504）新能源車布局再傳捷報，供應核心動力系統予台灣首輛國產氫能電動巴士。該巴士由高雄氫谷動能打造，採用...

中櫃3月 EPS 0.11元

中櫃（2613）昨（21）日公告被主管機關要求公布獲利自結數，該公司3月營收為2.73億元，年增1.4%，稅後純益為1,...

集盛董座葉守焞辭世

老牌化纖大廠集盛（1455）於昨（21）日公告，董事長葉守焞辭世，享壽84歲。

藥華新藥銷日 出貨看增

藥華藥（6446）昨（21）日宣布，日本子公司已完成新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。