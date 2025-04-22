興富發2024年配息2元、配股0.5元 現金殖利率逾5％

興富發（2542）22日公告，董事會決議，擬配發每股現金股利2元，股票股利0.5元，以今日收盤價39.1元計算，現金殖利率約5.11％。

興富發2024年稅後純益62.87億元，年增157.9％，每股稅後純益（EPS）3.13元，去年完工個案為4案，包括「站前新鋭」、「文心愛鋭」、「興富發博愛」、「愛情河左岸」等，合計完工量295億元。

興富發今年進入完工入帳期，興富發指出，今年完工量約達920億元，且多數個案已售九成以上，目前已售623億元，2026年也將有800億元以上的新屋完工量，2027年則來到最高峰的1,131億元。

展望未來，興富發指出，住宅都會照進度持續推案，不過去年9月央行打房後，房市氛圍轉變，加上土地價格居高不下，而集團目前庫存土地量已達千億元，動能無虞，暫時購置素地，僅會考慮都更、危老、合建等開發案。

至於近期川普關稅政策是否衝擊房市，興富發認為，房地產屬於落後指標，是不是會實質衝擊仍有待觀察。