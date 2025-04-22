鈺齊財報／第1季獲利2.52億元、年減10.7% EPS 1.26元

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）22日公布今年第1季自結財報，單季稅後純益2.52億元，年減10.7%，每股純益1.26元。該公司指出，時序進入第2季後，將逐步進入秋冬新款拉貨期，在產能擴增與訂單成長搭配下，產銷規模將可見明顯增長。

鈺齊表示，綜觀首季獲利表現，營業毛利6.99億元、年增45.4%，營業利益2.78億元、年增86.4%，稅前盈餘3.21億元、年減11.2%，稅後純益2.52億元、年減10.7%，稅後每股純益1.26元。

而若排除一次性庫藏股薪資費用影響數每股純益0.25元，以及業外匯兌評價影響數每股純益0.09元後，本業每股純益則為1.42元。

該公司並指出，目前旗下量產代工家數已逾50家，其中，前三大占比近五成，前10大占比逾八成，前20大則逾九成，公司多品牌接單營運策略主軸不變；在各國產值比重方面，2025年首季越南、柬埔寨、中國占比分別為64.6% 、20.3%及15.2%。

至於銷售地區（品牌客戶指定目的地）的營收占比，首季仍是大歐洲地區為主、占42.3%；大美洲地區次之、占38%，其中美國為28.9%；大亞洲地區則約18.4%。