中鼎苦吞第4根跌停、寫近16年低 逾3.5萬張賣單等著賣

中鼎（9933）旗下子公司CTCIA在美國踩雷，196億帳款恐難收回，雖然中鼎表示不會有淨值瞬間趨近零的事情發生，且強調損失可望受控，但從17日下殺至跌停以來股價跌勢仍未停止，22日再吞下第4根跌停，早盤跳空以跌停25.65元開出後鎖死，排隊賣單超過3.5萬張，寫下2009年5月以來新低。

中鼎16日公告子公司CTCI Americas,Inc.所承攬的BKRF工程，其業主BKRF之母公司GCEH依美國相關規定聲請重整（Restructuring）；CTCIA對BKRF截至目前應收帳款金額共計約196.04億元，占中鼎合併總資產比率約15.7%，先前均已依美國法律規定作有擔保設定（Mechanic’s Lien）。

中鼎公告表示，已與GCEH其他主要債權人以事先協商的方式，就GCEH既存所有債務於重整方案達成分年清償的初步共識，力求CTCIA債權得獲保全，GCEH亦依此共識擬訂重整支持協議（Restructuring Support Agreement）提交法院。

中鼎在先前舉行的重大訊息說明會時表示，這筆196.04億元應收帳款未收回，今年恐先提列備抵呆帳，有機會明後年起、逐步分年回收清償款項，確保自身債權；中鼎強調，基於保守原則，今年預期將提列部份備抵呆帳，不會以一次性的全數提列減損，因此不會有淨值瞬間趨近零的事情發生。

另外，中鼎指出，GCEH重整對中鼎造成的影響雖具風險，但在債權已有擔保的情況下，尤其有擔保設定金額遠超過應收帳款近200億元，因此損失可望受控。

不過，這起事件造成中鼎股價持續重挫，從17日下殺到跌停後，連續出現一開盤就跌停鎖死到收盤的重挫走勢，22日吞下第4根跌停，早盤以25.65元跌停開出後鎖死，盤中成交量超過6,700張，但是跌停及市價的排隊賣單則是超過3.5萬張，股價重挫寫下2009年5月以來新低。