愛山林配息1元 股票股利4元

愛山林（2540）昨（21）日公告，董事會決議，擬配發盈餘分配每股0.4元、資本公積發放每股0.6元，盈餘轉增資配發每股3.000001元、資本公積轉增資每股0.999999元，合計共配發每股現金股利1元、股票股利4元，以昨日收盤價80.4元計算，現金殖利率約1.2%。

愛山林2024年營收111.58億元，稅後純益19.02億元，年增26.1%，每股純益3.07元。

愛山林近年從傳統代銷轉型建設公司，去年推出逾600億元的自建案，今年預計推案量達千億元，董事長祝文宇先前指出，由於在手土地豐富，且未來每年自建案推案量會愈來愈大，換言之，未來完工交屋量也會衝高，為因應未來營運規劃上的需求，因此持續擴大股本，預期股本將達到100億元左右。

完工交屋方面，愛山林自建造鎮大案「新竹帝寶」將首度完工交屋入帳，完工量約89億元，還有屏東「花園帝寶」約44.5億元、新北三重「市政官邸1號」15億元等，合計今年完工量約147億元。2026年完工量預計180.5億元，2027年達高峰，完工量284.6億元。