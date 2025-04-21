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羅智先：統一超總店數逾1.3萬家 大陸耕耘10年迎曙光

中央社／ 台北21日電

統一超今天公布年報，董事長羅智先在致股東報告書中表示，截至2024年底，統一超及旗下子公司總店數達1萬3125店。他特別指出，轉投資的中國大陸上海及浙江7-11門市超過500家，歷經10年摸索後，終於迎向全新曙光。

針對中國大陸的超商經營，羅智先去年曾在股東會表示，跨足當地超市事業的山東統一銀座2024年4月退場後，資源集中在浙江和上海超商。2009年進駐上海，2017年取得浙江省7-11經營授權，雖然這些年經營是原地踏步，但疫情後營運數字讓他耳目一新，也讓浙江和上海超商發展依然能保持動能。

統一超2024年總營收及稅後淨利分別為新台幣3379億元及137億元，創歷年新高。

門店經營方面，台灣7-11在2024年先後迎接7000家及7110家門市，並推出4間全新生活體驗場域，康橋、首府、湖美廣場及愿橋門市相繼開幕，首度呈現多元零售結構。截至2024年底台灣7-11店數為7077家，在超商市占率達51.82%。

另外，統一超小金雞菲律賓7-11在2024年開出第4000家門市。他認為，菲律賓這個人口過億的年輕市場裡，蘊藏充沛成長機會。

統一超轉投資黑貓宅急便，深耕跨境、電商與開店平台客群，擴大延伸醫藥物流、倉儲等業務規模，營運效能持續提升。同時在台灣各區的大型物流中心，皆照計畫推動，進一步強化供應鏈的競爭力。

他也指出，隨著科技急速發展，為打造全通路的生活品牌，統一超未來將伺機投資相關產業，以迎接數位經濟及AI經濟時代的來臨。

羅智先 超商

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