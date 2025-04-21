快訊

聯合報社論／號召倒閣最大正當性，在凸顯大罷免之邪惡

川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

聽新聞
0:00 / 0:00

來億評等 優於大盤

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

川普關稅政策導致製鞋業充滿不確定性，外資里昂表示，國際品牌Adidas和Hoka訂單依然強勁，來億-KY（6890）目前看來不會受到關稅影響，且2025年下半年產能擴充計畫仍將如期推進，因此給予「優於大盤」，目標價605元。

里昂表示，儘管大環境仍具不確定性，但Adidas和Hoka強勁需求，訂單與出貨表現穩健。預期來億-KY會根據客戶要求調整針對美國市場的出貨工廠，但仍看好2025年下半年來自Adidas的訂單將進一步增溫，另外兩家新客戶的訂單需求也依然強勁。

里昂同時預期，非Nike品牌中，公司有望持續取得市占率提升的機會。

展望2025年下半年，公司規劃的50億元資本支出產能擴充計畫進展如預期，支撐對2025年營收與獲利將達到雙位數年增。

美國關稅政策方面，里昂表示，來億-KY有望受惠於關稅變化，首先，目前客戶尚未要求供應商分擔關稅成本，主因品牌商或終端消費者能吸收這些影響，畢竟零售價格通常具備高達八倍的利潤空間。

其次，來億-KY將受惠於中國供應商在輸美產品的市占率將下滑，因為其大多數工廠皆設於東南亞地區。

第三則是，若有需要，來億-KY可完全從非中國地區取得原材料，進一步強化其供應鏈的獨立性。

美國 關稅

延伸閱讀

財部：標普按讚台灣三優勢 先進晶片、財政穩健、淨對外資產部位

關稅政策反覆搖擺 已開發歐洲股票型基金淨流入居冠

Tesla Cybercab自動駕駛計程車被川普關稅政策害慘了！

川普關稅奏效？Honda 將 Civic 油電車型移至美國生產

相關新聞

愛山林配息1元 股票股利4元

愛山林昨（21）日公告，董事會決議，擬配發盈餘分配每股0.4元、資本公積發放每股0.6元，盈餘轉增資配發每股3.0000...

來億評等 優於大盤

川普關稅政策導致製鞋業充滿不確定性，外資里昂表示，國際品牌Adidas和Hoka訂單依然強勁，來億-KY（6890）目前...

東元發展新能源車 報捷

機電大廠東元（1504）新能源車布局再傳捷報，供應核心動力系統予台灣首輛國產氫能電動巴士。該巴士由高雄氫谷動能打造，採用...

中櫃3月 EPS 0.11元

中櫃（2613）昨（21）日公告被主管機關要求公布獲利自結數，該公司3月營收為2.73億元，年增1.4%，稅後純益為1,...

集盛董座葉守焞辭世

老牌化纖大廠集盛（1455）於昨（21）日公告，董事長葉守焞辭世，享壽84歲。

藥華新藥銷日 出貨看增

藥華藥（6446）昨（21）日宣布，日本子公司已完成新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。