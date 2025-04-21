東元發展新能源車 報捷

機電大廠東元（1504）新能源車布局再傳捷報，供應核心動力系統予台灣首輛國產氫能電動巴士。該巴士由高雄氫谷動能打造，採用東元先進的「TPower +」SiC （碳化矽）直驅動力系統，預計本季於高雄上路測試。隨著氫谷動能明年進入量產，加上海外市場拓展順利，可望貢獻東元明年營運。

東元為氫谷動能的氫能認證巴士供應關鍵的235kW SiC直驅動力系統，採用的先進SiC技術具備體積小、高功率密度，以及驅動器效率達99.5%等優勢。

由於無需減速機，東元該直驅系統有效降低能耗與維護成本，直接助益氫谷巴士達成每公斤氫氣續航22公里，超越國際水準。

東元表示，旗下高功率SiC直驅系統技術領先，其模組化DMIT設計可彈性匹配200kW至350kW等不同功率需求，廣泛適用於純電巴士、氫燃料電池巴士、電動貨卡等多元載具，滿足市場多樣化需求。

除了在台灣氫能巴士拔得頭籌，東元電動巴士動力系統全球布局亦加速推進。印度市場方面，與三井合資的印度分公司TEMICO已於今年首季交付樣機予主要客戶，預計第3季正式量產，供應三年共5,000套電動巴士（採用200kW & 235kW系統）訂單。

北美市場布局方面，東元鎖定電動巴士與卡車客戶，並將於4月底的加州ACT Expo大展中展出E-Axle電驅橋解決方案，爭取新訂單。歐洲市場亦為今年重點布局區域。

法人看好，隨氫谷明年量產及海外訂單逐步發酵，東元電動車相關營收貢獻將顯著提升。