老牌化纖大廠集盛（1455）於昨（21）日公告，董事長葉守焞辭世，享壽84歲。

公司表示，對葉董事長長年對企業發展的深厚貢獻深表哀悼，後續新任董事長人選將由董事會擇期討論並另行公告。據悉，葉守焞原即計劃於今年董事改選時卸任，由現任總經理蘇百煌接棒。

葉守焞是集盛創辦人之一，與蘇信、蘇阿琳三人於1969年共同創立公司，從一間年產600公噸的小型加工絲工廠出發，歷經半世紀深耕，將集盛打造為涵蓋聚合、紡絲、假撚到複合材料的一貫化生產體系，產品橫跨聚酯、尼龍化纖與工程塑膠，行銷全球，成為國際知名的化纖大廠。

2004年葉守焞接任董事長後，與總經理蘇百煌攜手推動企業整頓與產線整合，強化一貫化生產優勢。

他堅守「根留台灣」策略，是90年代紡織業大舉西進中國時，少數選擇深耕本土、走出差異化路線的經營者之一。

近年來葉守焞已逐步淡出第一線經營，將公司營運全面交由蘇百煌主導；其子葉宗浩目前亦在集盛董事會中，並擔任化材事業部副總經理，家族在公司治理中仍具一定影響力。