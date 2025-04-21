藥華新藥銷日 出貨看增
藥華藥（6446）昨（21）日宣布，日本子公司已完成新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）藥品上市後用法用量變更申請，擬將治療成人真性紅血球增多症（PV）的仿單變更為高劑量方案，有助提升Ropeg在日本市場的出貨量，帶動銷售成長。
藥華藥表示，Ropeg於2023年3月獲日本PV藥證，現行建議的用量係以100微克為起始劑量，每兩周增加50微克，最高可達500微克。此次申請變更為高劑量方案，擬將起始劑量調高至250微克，兩周後增至350微克，再兩周後達目標劑量500微克，之後維持每兩周施打一次。
藥華藥執行長林國鐘表示，臨床數據已證明Ropeg具良好的耐受性、且高劑量Ropeg可有效阻止PV疾病惡化，加速達到目標劑量就代表可以加速達到PV治療的目標。本次在日本申請變更仿單預計一年內可以順利通過，將非常有助於Ropeg在日本市場出貨量與市占率加速成長。藥華藥表示，自2023年6月Ropeg在日本正式上市後，藥華藥立即依計畫在當地啟動Ropeg高劑量方案的臨床試驗。林國鐘補充， 未來將在全球積極推動此方案的使用和核准。
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