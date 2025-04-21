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豐興新盤價 全面開平盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（21）日開出新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤，與市場休養生息靜待景況回溫；目前國內鋼筋市場南部暗潮洶湧、買賣方拉鋸對陣，中北部產銷平淡。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見。美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼下跌至每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼下跌、以303美元交易，澳洲鐵礦砂由每公噸98.35美元上漲至98.4美元。

昨天豐興業務會議拍板，廢鋼、鋼筋與型鋼全部平盤，鋼筋維持每公噸1.72萬元。

另一方面，台鋼集團跟進平盤，搭配周一專案每噸降價100元，如果訂單數量高還可議價。易昇普通鋼筋與盤元鋼筋每公噸1.7萬元，慶欣欣鋼筋1.72萬元。

上市電爐廠主管說，鋼筋傳統旺季落在第4季與第1季，主要伴隨營建業年底趕工入帳以及開年長假後庫存回補籌措料源，對鋼筋提貨需求穩定而且數量大；進到第2季與第3季為淡季，因為梅雨以及颱風成為影響工地施工的不可抗因素。

目前時序進到4月，今年梅雨季的影響看起來還好，沒有特別阻滯工地施工，當下不景氣、信心缺乏，是造成市場低迷的重要因素。尤其南部市場大盤商集結，以較大的數量大膽殺價，引起鋼廠警戒抗拒不從，買賣雙方較勁拉鋸，「就是比氣長」，一家高雄大型鋼筋廠高層直言，「廢鋼商、盤商他們都是來占便宜的」。反觀中北部鋼筋市場雖仍平淡，維持穩定前行節奏。

美國 豐興

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