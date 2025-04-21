志強第1季自結獲利5.36億元、年增58% 創同期新高
足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）21日公布今年第1季自結財報，單季營收60.08億元、年增49.8%，創單季營收新高；單季獲利5.36億元、年增58%，每股純益2.71 元。該公司目前訂單能見度已看到今年中，全年營運展望持續樂觀。
志強表示，第1季營運淡季不淡，主要是adidas在柬埔寨繼續擴線，志強柬埔寨廠過年期間沒有放年假，每一個廠幾乎都滿載；而就第1季接單狀況來看，較去年同期亦有近二成增長。
其中，營業毛利率為20.2%，與去年同期持平，相較去年第4季則增加0.6個百分點；單季營收首次破60億元，刷新2022年第3季所創下的52.19億元紀新高紀錄。而今年第1季稅前盈餘為7.15億元，則僅次於2022年第3季的8.49億元獲利水準。
依據該公司自結上季財報，合併營收為60.08億元，較2024年同期增加49.8%，較上一季增加15.4%；第1季營業毛利為12.16億元，年增50.3%、季增19.2%；營業利益為6.12億元，年增102%、季增36.9%；單季稅後純益5.36億元、年增58%，每股純益2.71元。
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