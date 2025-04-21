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南僑自結第1季 EPS 0.53元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

南僑（1702）21日公布第1季獲利自結數，較去年同期減少63%，稅後純益為1.33億元，每股稅後純益0.53元。

南僑第1季獲利下滑，法人分析，恐受到三個因素影響，該公司主要產品包括洗劑日用品、烘焙油脂、冰品、休閒食品系列米菓 、嬰兒米果、速食麵、冷凍麵糰、急凍熟麵、常溫熟飯、功能性熟飯、調理包、即食粥等，今年以來也受到成本上升及原物料波動影響。

尤其，大陸各種成本上揚衝擊，產品上調售價的速度來不及反應成本，拖累第1季的獲利；2025年已開始準備逐步調漲產品售價反應成本上揚壓力，獲利較去年同期下滑的缺口會逐月縮小。

另外，今年元月泰幣兌美元匯率表現太強勁，瞬間匯率變動太大，對於南僑首季獲利也會造成影響，間接波及母公司南僑獲利表現。南僑泰國廠主要供應東協地區，米果產品相當受歡迎，已經成為南僑每年的重要獲利來源。

泰國廠新增建的急凍熟麵產能，預計2025年第2季將投入生產，新產能的投入成為推升營收、獲利的重要動能；另外，在泰國產能擴建部分，正在進行第二期的建設，其中包含嬰兒米果及油炸米果兩條產線，2025年也將投入生產，產值約10億元泰銖，另外也同時規劃第三期新廠房擴建需求。

整體來看，2025年南僑的營運表現還在一個成長軌道，泰廠廠新建工程開始投產，將增加營收、獲利挹注；重要子公司皇家可口已登錄興櫃今年也將推動上市計畫，南僑也會跟著母以子貴。

南僑 泰國 美元匯率

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