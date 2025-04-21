愛山林2024年配息1元、配股4元 今年起迎年年百億交屋大潮

愛山林（2540）21日公告，董事會決議，擬配發盈餘分配每股0.4元、資本公積發放每股0.6元，盈餘轉增資配發每股3.000001元、資本公積轉增資每股0.999999元，合計共配發每股現金股利1元、股票股利4元，以今日收盤價80.4元計算，現金殖利率約1.2％。

愛山林2024年營收111.58億元，稅後純益19.02億元，年增26.1%，每股稅後純益3.07元。

愛山林近年從傳統代銷轉型建設公司，去年推出逾600億元的自建案，今年預計推案量達千億元，董事長祝文宇先前指出，由於在手土地豐富，且未來每年自建案推案量會愈來愈大，換言之，未來完工交屋量也會衝高，為了因應未來營運規劃上的需求，因此持續擴大股本，預期股本將達到100億元左右。

祝文宇表示，愛山林的經營目標是未來每一年都能賺一個股本，除了本來就有的代銷業績外，未來加上自建案的完工收入會愈來愈高，不希望EPS會過高，因此希望透過適時放大股本，讓股價在合理位置，讓投資人都可以參與。

完工交屋方面，愛山林自建造鎮大案「新竹帝寶」將首度完工交屋入帳，完工量約89億元，還有屏東「花園帝寶」約44.5億元、新北三重「市政官邸1號」15億元等，合計今年完工量約147億元。

另外，2026年完工量預計有180.5億元，2027年達到高峰，完工量有284.6億元，2028年完工量243億元，2029年則有166.4億元，2030年後預計有1610億元可望完工交屋，未來動能無虞。

值得一提的是，今年房市受到打房、川普關稅動盪等，買氣相當低迷，為了因應市況，愛山林開出市場讓利第一槍，祝文宇指出，新北市板橋區新案打出讓利七折價，接下來每一個案子也都會讓利。